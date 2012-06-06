Корпорация «Богдан» в этом году планирует удвоить экспорт автомобилей в Россию

Один из крупнейших украинских производителей автомобилей - корпорация "Богдан" - в 2012 году за счет расширения дилерской сети продаж планирует увеличить экспорт автомобилей «Богдан» в Российскую Федерацию до около 20 тыс. единиц с 10 тыс. 576 автомобилей в 2011 году, говорится в сообщении корпорации.

"За пять месяцев текущего года экспорт авто на рынок РФ увеличился почти на 60% и составил 6 тыс. 500 единиц (за пять месяцев 2011 года – 4 080 единиц)", - цитируется в пресс-релизе директор по продажам Черкасского завода корпорации Дмитрий Писаный.

По его словам, в настоящее время сеть независимых дилеров «Богдана» в России насчитывает 95 центров, расположенных в шести федеральных округах.

«Нами поставлена задача до конца года расширить сеть: в областях, в которых бренд не представлен – привлечь, по меньшей мере, 15 дилеров, в областях, в которых продажи ниже средних по РФ, – дополнительно открыть 10 центров, а также создать региональные оптовые склады, минимум, в двух федеральных округах", - заявил Д.Писаный.

Помимо расширения продажной сети, корпорация также обязала дистрибьюторов внедрить программу льготного кредитования покупателей автомобилей.

В конце мая «Богдан» в рамках дилерской конференции презентовал на перспективном российском рынке свои новые автомобили моделей Богдан 2312 шасси и Богдан 2312 грузовая платформа.

Поставки этих новых моделей автомобилей на рынок РФ начнутся во втором полугодии.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан", подконтрольная украинскому бизнесмену, нынешнему министру экономического развития и торговли Петру Порошенко, создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.