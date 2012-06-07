Минэкономразвития предлагает повысить ввозную пошлину на автомобили до 25%

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает пересмотреть ставки ввозной пошлины на автомобили - с 10% до 25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника управления развития отраслей промышленности Министерства экономического развития и торговли Украины Владимир Горник в ходе круглого стола «Перспективы развития автомобилестроения Украины до 2020 года» в четверг.

«Мы хотим предложить инициирование Украиной пересмотр связанных ставок ввозной пошлины перед Всемирной организацией торговли с 10% - до 25% на импорт автомобилей мировых производителей», - сказал В.Горник.

По его словам, данное повышение, которое в скором времени планируется передать на рассмотрение Кабинета министров, является одной из мер по развитию автомобилестроения в Украине, предусмотренной концепцией развития отрасли.

В.Горник также сообщил, что среди других мероприятий в поддержку украинского автопрома — льготы по уплате налога прибыль, а также создание механизма утилизации старых автомобилей.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 июня, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сообщил, что Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в действие.

При этом он отметил, что на сегодняшний день есть все основания для увеличения пошлин.

Также в мае этого года ведущие украинские автопроизводители и Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» выступали за ограничение импорта автомобилей, считая, что на сегодняшний день в отрасли сложилась критическая ситуация.