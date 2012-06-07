Янукович инициирует изменения в законы для привлечения инвесторов в экологические проекты

Президент Украины Виктор Янукович высказывается за целесообразность внесения изменений в законодательство, которые бы способствовали увеличению инвестиций в экологические проекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета отечественных и иностранных инвесторов.

В.Янукович констатировал, что в последнее время инвесторы, как иностранные, так и отечественные, начали вкладывать средства в экологию. «Это прекрасно», - сказал он.

В то же время, Президент считает особенно важным в горно-металлургической и химической отраслях увеличивать количество экологических проектов и средств, которые в них вкладываются.

Он призвал инвесторов совместно с ним проанализировать украинское законодательство и внести предложения, которые бы создавали мотивацию вкладывать средства в экологические проекты.

По словам В.Януковича, подобную систему нужно создать и относительно инвестиций в сферу медицинского обслуживания.

«Мы будем создавать для вас все условия», - заверил он.