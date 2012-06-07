Нормы госзакупок не распространяются на ОПК - закон

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 246 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон разработан с целью обеспечения надлежащей системы осуществления закупок товаров, работ и услуг и для повышения эффективности функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также сохранения спроса и объемов поставок украинской продукции на мировом рынке.

Изменениями определено, что действие указанного закона не распространяется на закупку товаров, работ и услуг, осуществляемых предприятиями оборонно-промышленного комплекса, перечень которых определяется Кабинетом министров Украины.