ФРУ инициирует разработку программы развития промышленной индустрии на 5-летний срок

Федерация работодателей Украины заявляет о необходимости существенной модернизации предприятий машиностроения, что в свою очередь даст серьезный толчок для развития и модернизации других отраслей экономики, в том числе металлургии и химпрома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Совета отечественных и иностранных инвесторов заявил глава ФРУ Дмитрий Фирташ.

«Мы уже имеем определенные наработки. И чтобы государство дало определенные возможности, чтобы хотя бы 50% украинского машиностроения было реконструировано, были созданы новые заводы. Это ключевая вещь. И, я думаю, она даст толчок практически всем (отраслям – УНИАН)», - сказал Д.Фирташ.

Он также отметил необходимость уделить больше внимания для развития малого и среднего бизнеса, поскольку их доля в ВВП страны до сих пор остается на уровне 12-15%, в то время как в европейских странах она составляет минимум 50% ВВП.

Также Д.Фирташ заявил о необходимости составить пятилетнюю программу развития промышленной индустрии.