Россия обещает после вступления в ВТО снизить таможенные пошлины на треть

Москва. После завершения вступления в ВТО в течение трех лет Россия снизит таможенные пошлины на треть, к 2019 году средневзвешенный таможенный тариф составит 5-5,3%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал министр экономического развития России Андрей Белоусов на заседании правительства.

«В среднем средневзвешенная ставка пошлин на импорт товаров у нас снизится за три года почти на 4 процентных пункта, то есть примерно на треть: в 2011 году у нас она по факту составила 9,6%, в 2012 году средневзвешенный тариф почти такой же, он немножко снижается из-за структурных сдвигов – 9,5%, в 2013 году – 7,4%, в 2014-м – 6,9%, в 2015-м – 5,9% и до 2019 года, по оценкам, где-то будет находиться на уровне 5–5,3%», - сказал А.Белоусов.

По его словам, снижение тарифной защиты оценивается бизнесом сегодня как основной фактор рисков развития для различных секторов экономики.

При этом министр отметил, что переходные периоды в разных случаях разные, но они заканчиваются через семь лет до 2019 года.

При этом А.Белоусов сообщил, что у РФ есть право повысить некоторые пошлины до уровня, разрешённого обязательствами в ВТО.

Он отметил, что риски от вступления в ВТО касаются возможных прямых негативных последствий снижения тарифной защиты. Это прежде всего некоторые секторы животноводства, сельхозмашиностроение, автомобилестроение и лёгкая и текстильная промышленность.

При этом министр сообщил, что Россия первая в истории ВТО страна, которая присоединяется к ВТО как член Таможенного союза, который, как и все его участники, в ВТО не входит.

«Мы существенно облегчаем путь в ВТО Белоруссии и Казахстану, так как согласовали практически все обязательства, касающиеся сферы ведения Таможенного союза. Этот доклад рабочей группы, о котором я говорил, примерно на три четверти состоит из разъяснений механизмов регулирования, которые находятся в Таможенном союзе», - сказал он.

А.Белоусов подчеркнул, что присоединение к ВТО приведёт к усилению конкуренции на некоторых рынках, но эта конкуренция не должна нанести ущерба отраслям российской экономики, особенно если задействовать разрешённые ВТО защитные механизмы.

В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что РФ нужно будет научиться отвечать на действия партнёров, они же конкуренты.

«Отвечать твёрдо и жёстко, в случаях необходимости обращаться к судебным процедурам, соответственно, создать для этого все необходимые условия, включая укрепление подразделений, которые занимаются членством во Всемирной торговой организации, – это правильно, потому что это не только новый набор возможностей, но это и новый набор вызовов и проблем, с которыми столкнётся не только наша экономика, но и структура, отвечающая за её развитие», - сказал он.

«Будем считать, что решение принимается, мы направляем документы (о вступлении в ВТО) на ратификацию в Госдуму», - подчеркнул российский премьер.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года Министерская конференция Всемирной торговой организации одобрила решение о присоединении России к ВТО.

Протокол о вступлении России в ВТО должен быть ратифицирован Госдумой до 23 июня 2012 года.