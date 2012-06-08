Корпорация «Богдан» сократила выпуск легковых авто

Один из крупнейших украинских производителей автомобилей - корпорация "Богдан" – в январе-мае 2012 года сократила производство легковых автомобилей до 6 898 единиц, что на 6,43% меньше производства за пять первых месяцев 2011 года, говорится в сообщении корпорации.

При этом, в мае объем производства легковых авто упал в два раза по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года - до 815 единиц. По сравнению с предыдущим месяцем – апрелем – падение составило 48%.

«Такой результат, в первую очередь, свидетельствует о критической ситуации, которая продолжается в автомобилестроительной отрасли на фоне отсутствия государственной поддержки автопроизводителей», - говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении агентства УНИАН.

«Корпорация в очередной раз обращает внимание власти на необходимость внедрения мер по защите отечественного автопроизводителя, в том числе, введения дополнительных пошлин на импорт автомобилей, льготного кредитования покупателей по приобретению отечественных авто, а также внедрения госпрограммы поддержки автопрома, о которой неоднократно заявляли», - заявляет корпорация «Богдан».

Напомним, накануне заместитель начальника управления развития отраслей промышленности Министерства экономического развития и торговли Украины Владимир Горник сообщил, что это ведомство предлагает повысить ставки ввозной пошлины на автомобили с 10% до 25%.

По его словам, данное повышение, которое в скором времени планируется передать на рассмотрение Кабинета министров, является одной из мер по развитию автомобилестроения в Украине, предусмотренной концепцией развития отрасли.

Как сообщал ранее УНИАН, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко, которому подконтрольна корпорация «Богдан», заявил, что Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в действие.

На фоне падения продаж на отечественном рынке корпорация «Богдан» сообщила о планах увеличения в 2012 году за счет расширения дилерской сети экспорта автомобилей «Богдан» в Российскую Федерацию до около 20 тыс. единиц с 10 тыс. 576 автомобилей в 2011 году. За пять месяцев текущего года экспорт автомобилей на рынок РФ увеличился почти на 60% и составил 6 тыс. 500 единиц.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.