«Ривнеазот» планирует увеличить производство минеральных удобрений до 1 млн тонн

ПАО «Ривнеазот» запустило новый агрегат по производству неконцентрированной азотной кислоты мощностью 120 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании OSTHEM.

Согласно сообщению, запуск нового агрегата позволит нарастить производство конечной продукции - минеральных удобрений - до 1-1,2 млн тонн в год.

В пресс-службе отмечают, что стоимость проекта - 94,3 млн грн, его окупаемость - 5 лет.

По словам председателя правления ПАО «Ривнеазот» Михаила Заблуды, благодаря росту объемов производства, «Ривнеазот» сможет увеличить ежегодный объем производимой продукции на сумму 500 млн грн. «В прошлом году мы достигли уровня выпуска продукции на уровне 2,5 млрд грн. После введения новых мощностей, выйдем на 3 млрд грн», – сказал он.

Генеральный директор OSTCHEM Александр Халин отмечает, что увеличение мощностей по производству азотной кислоты даст возможность предприятию нарастить производство продукции с более высокой добавленной стоимостью и, соответственно, увеличить рентабельность всего бизнеса.

До ввода в эксплуатацию нового агрегата, цех по производству известково-аммиачной селитры (ИАС) из-за дефицита азотной кислоты, был загружен всего на 60%.

«Дисбаланс между производством аммиака и получением конечной продукции – минеральных удобрений – возник после того, как в 90-е годы агрегаты по производству азотной кислоты были выведены из эксплуатации предыдущими собственниками «Ривнеазота», - объясняет Алексей Анисимов, заместитель генерального директора по развитию OSTCHEM, - сейчас дисбаланс ликвидируется».

Из-за избытка мощностей по производству аммиака, часть производимого аммиака «Ривнеазот» был вынужден продавать потребителям напрямую. Введение в эксплуатацию нового агрегата по производству азотной кислоты позволит предприятию практически на 100% загрузить мощности по производству ИАС.

В сообщении отмечают, что из пяти крупнейших инвестиционных проектов, утвержденных собственниками предприятий, на «Ривнеазоте» уже реализовано три: бескомпрессорная схема подачи на предприятие природного газа; введение в эксплуатацию нового агрегата производства слабой азотной кислоты; введение в эксплуатацию установки по производству и регенерации электроэнергии на основе рекуперации пара.

В 2011 году в «Ривнеазот» было инвестировано 22,7 млн долл. Согласно инвестиционным планам, в 2012 г. в предприятие будет дополнительно вложено около 34,93 млн. долл.

Справка УНИАН. «Ривнеазот» – одно из крупнейших украинских химических предприятий, которое входит в компанию OSTHEM – управляющую компанию, которая координирует предприятия азотной химии Group DF.

Крупнейшим конечным акционером «Ривнеазота» является Глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.

Производство минеральных азотных удобрений является основным направлением работы «Ривнеазота». В 2011 году предприятие произвело 428,3 тыс. тонн аммиака (+16,7 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом), 706,2 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты (+56,1 тыс. тонн), 527,7 тыс. тонн аммиачной селитры (+8,4 тыс. тонн), 419,2 тыс. тонн известково-аммиачной селитры (+65,3 тыс. тонн), 75,6 тыс. тонн аммиачной воды (+6,3 тыс. тонн). Объемы производства товарной продукции на предприятии выросли с 1,87 млрд грн в 2010 году, до 2,5 млрд грн в 2011 году. Предприятие продает на внешних рынках 50,1% произведенной продукции. Главными потребителями продукции за рубежом являются покупатели из Европы (Бельгия, Италия, Польша), США и Турции.