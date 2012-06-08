Азаров ответил на претензии Shell к качеству труб: "Извините, многим подходят"...

Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил руководству компании Shell создать совместную комиссию для анализа качества отечественных труб, которые компания будет использовать для реализации своих проектов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сообщил сегодня в ходе встречи с учеными-экономистами.

Он отметил, что такое предложение сделал сегодня утром в ходе встречи с руководством компании в ответ на заявление о том, что украинские трубы не подходят компании Shell по качеству.

«Ваши трубы нам не подходят по качеству», - процитировал Н.Азаров руководство компании Shell.

«Я говорю, извините, многим подходят, мы поставляем наши трубы в 40 стран, а вам не подходят. Давайте создадим совместную комиссию, проведем испытания. И если мы в результате совместных испытаний убедимся, что мы не можем давать такое качество, какое нужно, тогда давайте будем завозить (импортные – УНИАН), куда деваться. Нам надо эти проекты реализовывать», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в начале мая Межведомственная комиссия по организации и проведению конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) определила компанию Shell победителем конкурса по Юзовской площади (Донецкая и Харьковская области) с запасами сланцевого газа.