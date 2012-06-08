КрАСЗ планирует возобновить сборку автомобилей Geely

ООО "ПО "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) планирует возобновить сборку китайских автомобилей Geely.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор предприятия Николай Черныш.

По его словам, сейчас ведутся соответствующие переговоры о выпуске двух новых моделей Geely, сборка которых может начаться уже в конце лета.

Пока же КрАСЗ не ведет сборку китайских автомобилей Geely, а все авто этой марки поставляются в Украину в готовом виде.

Напомним, КрАСЗ собирал автомобили Geely с 19 марта 2007 года, однако в 2011 году приостановил сборку.

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КрАСЗ в январе-мае снизил производство автомобилей на 51,2% — до 1450 штук

ООО "ПО "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) в январе-мае 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года снизило производство автомобилей на 51,2%, или на 1380 штук, до 1450, говорится в сообщении предприятия.

По данным предприятия, завод работает в зависимости от поставки комплектующих и заказов.

КрАСЗ в 2012 году намерен выпустить более 6 тыс. автомобилей, что соответствует уровню 2011 года.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей.

КрАСЗ в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил выпуск автомобилей на 2%, или на 109 автомобилей, до 6450 штук.

Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

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