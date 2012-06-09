Россия готовит Украине предложения для совместного производства Ан-70

Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения Украине для совместного производства самолётов Ан-70 к заседанию подкомитета по экономическому сотрудничеству Межгосударственной украинско-российской комиссии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.Медведев сказал на совещании по вопросам стратегической авиации.

«По линии военно-транспортной авиации это, конечно, Украина прежде всего. В чём наши перспективы и в чём наши сложности в общении с нашими украинскими партнёрами? Скоро, кстати, у нас будет совместное заседание межправкомиссии большой. Необходимо в общем подготовить предложения по кооперации на будущее и окончательно принять решение о размещении новых предприятий, включая вопросы создания нового производства самолётов Ан-70», - сказал Д.Медведев.

Он подчеркнул, что Министерство обороны РФ является основным заказчиком и должно определиться с перспективным типажом самолётов дальней военно-транспортной авиации, их количеством и вместе с Министерством промышленности и торговли и открытым акционерным обществом «ОАК» (Объединённая авиастроительная корпорация) решить все вопросы по организации серийного производства.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Донецке премьер-министры Украины и РФ Николай Азаров и Д.Медведев проведут заседание комитета по торгово-экономическому сотрудничеству Межгосударственной украинско-российской комиссии.

28 марта генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива сообщил, что Государственный авиастроительный концерн «Антонов» и российская «Объединенная авиастроительная корпорация» намерены начать выпуск Ан-70 на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».