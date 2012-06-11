РФ намерена строить военно-транспортные самолеты в том числе и в кооперации с Украиной

Россия до 2020 года намерена построить 250 военно-транспортных самолетов, в том числе в кооперации с Украиной.

Об этом вице-премьер-министр России по вопросам ВПК Дмитрий Рогозин написал в Twitter по итогам совещания по вопросам стратегической авиации.

«Принято решение строить самолеты. Одних только тяжелых военных транспортников до 2020 года для нужд РФ построим около 250 машин», - отметил он.

По словам Д.Рогозина, на совещании под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сняли практически все разногласия между Минобороны и авиапромом.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Д.Медведев поручил подготовить предложения Украине по совместному производству Ан-70 к заседанию подкомитета по экономическому сотрудничеству Украино-Российской межгоскомиссии.

12 апреля Д.Рогозин сообщил, что Россия намерена построить для своих нужд около 70 украинско-российских самолетов Ан-124 «Руслан».

«Ан-124 построим около 20 машин для нужд Минобороны, а для частных российских компаний - около 50», - отметил Д.Рогозин.

27 июня в Донецке премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Дмитрий Медведев проведут заседание Комитета по торгово-экономическому сотрудничеству Межгосударственной украинско-российской комиссии.