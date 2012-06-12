Ливан заинтересован в поставках украинских турбин малой мощности, заявил министр энергетики и водных ресурсов Ливанской Республики Джебран Бассил сегодня в Киеве в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

«Турбин малой мощности в Ливане нет вообще, а Украина имеет опыт в этой сфере. Ливан - хороший рынок для таких турбин. Мы сейчас ожидаем предложений от украинских компаний для того, чтобы поставлять такие турбины в Ливан. Украина может стать первой страной, с которой мы достигли таких договоренностей и хотели бы их активизировать. Сейчас инициатива в руках украинских компаний, и мы ожидаем предложений», - заявил Д.Бассил.

Кроме того, он пригласил министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко в июле принять участие в энергетической конференции в Ливане, на которой будут обсуждаться вопросы разведки залежей газа в море.

В ходе беседы Н. Азаров поручил Министерству энергетики и угольной промышленности в десятидневный срок отправить в Ливанскую Республику специалистов для обследования состояния ливанских малых гидроэлектростанций.

«Поручаю Министерству энергетики и угольной промышленности в десятидневных срок отправить группу специалистов в Ливан для обследования станций. По результатам этой поездки доложить мне лично», - сказал Н. Азаров после того, как ливанский министр пригласил украинских специалистов помочь его стране с реконструкцией и модернизацией устаревших малых гидроэлектростанций.

«В Ливане очень много старых малых гидроэлектростанций, которые нуждаются в ремонте и модернизации. Сейчас проводится оценка всех водных ресурсов в нашей стране. Учитывая опыт Украины в этой сфере, мы бы хотели, чтобы группа украинских технических специалистов посетила Ливан, посмотрела на эти старые гидроэлектростанции и предложила план их восстановления. Мы намерены восстановить все эти старые станции», - заявил Д. Бассил. Он также отметил, что в Ливане рассматривается вопрос строительства и новых гидроэлектростанций.