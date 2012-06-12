Украинские производители сократили выпуск автомобилей и автобусов

Производство автотранспортных средств в Украине за пять первых месяцев 2012 года, по оперативным данным профильной ассоциации «УкрАвтоПром», сократилось до 33 456 единиц, что на 15% меньше объема производства в январе-мае 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

Согласно этим данным, производство легковых автомобилей за этот период в условиях отсутствия господдержки отрасли и слабого автокредитования упало на 17%, до 30 812 единиц, производство коммерческих автомобилей выросло на 33,5%, до 1 545 единиц, а выпуск автобусов остался на уровне прошлого года – 1 099 единиц.

При этом в мае выпуск легковых автомобилей упал по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года на 18%, до 6 741 машины, производство грузовых авто выросло на 19%, до 253 единиц, а автобусов – увеличилось на 2%, до 292 единиц.

Ассоциация не дает данных производства по компаниям-производителям.

Напомним, на прошлой неделе один из крупнейших украинских автопроизводителей - корпорация "Богдан" сообщила о снижении в январе-мае 2012 года производства легковых автомобилей до 6 898 единиц, что на 6,43% меньше производства за пять первых месяцев 2011 года.

При этом, в мае объем производства «Богданом» легковых авто упал в два раза по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года - до 815 единиц. По сравнению с предыдущим месяцем – апрелем – падение составило 48%.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 29,5%, по сравнению с 2010 годом, до 97,5 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 40,4% – до 3744 штук, а грузовых автомобилей сократилось на 36,4% – до 3087 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод») и др.