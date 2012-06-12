«КрАСЗ» приостановил работу до 26 июня

ООО "ПО "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.), входящее в группу компаний "АИС", до 26 июня не будет работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор предприятия Николай Черныш.

По его словам, сотрудники предприятия находятся в тарифном отпуске.

«Решение о временной остановке завода было принято в связи с ситуацией вокруг введения спецпошлин на импорт автомобилей. Нет смысла в закупке комплектующих, пока неизвестны цены», - отметил Н. Черныш.

При этом он сказал, что в июне с конвейера завода сойдет всего 90 автомобилей.

«КрАСЗ» в 2012 году намерен выпустить более 6 тыс. автомобилей, что соответствует уровню 2011 года.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил выпуск автомобилей на 2%, или на 109 автомобилей, до 6450 ед.

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