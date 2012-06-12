Украина увеличила экспорт давальческого сырья на 26,8%

Объемы экспорта давальческого сырья из Украины в январе-апреле 2012 года увеличились на 26,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, и составили 36,8 млн долл., сообщили в Государственной службе статистики.

В то же время в Украину за январь-апрель 2012 г. импортировано готовой продукции, изготовленной из давальческого сырья, на 31,6 млн долл. (на 29,5% больше объемов января-апреля 2011 года).

В январе-апреле 2012 года в Украину поступило иностранного давальческого сырья на сумму 1,17 млрд долл. (рост на 13,2% по сравнению с январем-апрелем 2011 года). Экспорт готовой продукции из импортного давальческого сырья составил 1,79 млрд долл. (рост на 2,2%).

Справка УНИАН. По итогам 2011 года Украина увеличила экспорт давальческого сырья на 74,1% - до 105,7 млн долл. Импорт готовой продукции, изготовленной из давальческого сырья, вырос на 60,7% - до 84 млн долл.