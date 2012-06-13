Увеличение объемов производства обеспечит рост экономики во втором полугодии - Янукович

Увеличение объемов производства должно обеспечить рост национальной экономики во втором полугодии 2012 года, заявляет Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время встречи с кандидатами на должности глав районных государственных администраций он сказал: «Сейчас у нас есть ожидания, что рост экономики будет увеличиваться. По апрелю, маю, июню мы видим, что постепенно наращиваются объемы производства».

В.Янукович выразил надежду, что в этом году Украина соберет хороший урожай.

«Нам очень важно выполнить все наши обязательства. В первом полугодии мы спокойно выполняем все наши обязательства социального плана, выплачиваем своевременно зарплаты и пенсии. Абсолютно нет опасений и по второму полугодию», - сказал он.