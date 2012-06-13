В пятницу состоится совещание по поставкам и ценам угля для металлургической отрасли

На 15 июня в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины запланировано совещание с участием представителей металлургической отрасли, участники которого намерены найти компромисс между интересами угольной и металлургической отраслей в вопросе потребления отечественных углей для коксования и цен на них.

Об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей горно-металлургического комплекса сообщил генеральный директор объединения «Укркокс» Анатолий Старовойт.

По его словам, договариваться обе стороны будут об индикативных ценах на излишки отечественных углей, накапливающихся на государственных шахтах Центрального Донбасса.

По данным ГП «Уголь Украины», до конца 2012 г. профицит угольного концентрата может составить 2,5 млн тонн в том числе 600 тыс. т – угли переходной марки «Г».

В.Старовойт напомнил, что в текущем году коксохимическим заводам по разнарядке уже были распределены 400 тыс. тонн отечественных углей. По его словам, сегодня угольщики надеются реализовать метпредприятиям новые излишки углей, которые уступают по качеству импортным.

В. Старовойт отметил сокращение объемов производства чугуна, которое ведет к снижению потребления кокса. Он также сообщил, что в июле т. г. планируется ввод в эксплуатацию комплекса вдувания пылеугольного топлива на Мариупольском меткомбинате им. Ильича, что дополнительно снизит объемы потребления кокса.

Как сообщал УНИАН, в 2011 г. коксохимические предприятия Украины увеличили относительно 2010 г. импорт углей для коксования на 11% - 10,4 млн тонн и на 4% - до 17,4 млн тонн сократили поставки отечественных углей на коксохимические заводы.