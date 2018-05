За счет развивающихся стран автопром Японии в этом году достигнет рекорда производства

Устойчивый рост продаж японских автомобилей в странах с интенсивно развивающейся экономикой обеспечит японским автостроителям новый рекорд - в этом году они произведут 26 миллионов автомобилей, сообщает авторитетная экономическая газета Nikkei в четверг.

Восемь крупнейших японских автопроизводителей (Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co. Ltd., Mitsubishi Motors, Mazda Motor Corporation, Suzuki Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd, Fuji Heavy Industries Ltd., Daihatsu Motor Co. Ltd) готовы в этом году побить рекорд мирового производства и достичь совокупного уровня в 26 миллионов автомобилей - на 16% выше уровня прошлого года. Предыдущему историческому рекорду пять лет: до мирового кризиса 2008 года японские автоконцерны по итогам 2007 года выпустили 23,2 миллиона автомобилей.

Главным локомотивом роста является устойчивый спрос на японские автомобили в странах с интенсивно развивающейся экономикой - Китай, Индия, Мексика и другие. Конкретно о России издание не упоминает, но обычно под странами с интенсивно развивающейся экономикой понимают и Россию.

Toyota Motor Corporation рассчитывает выпустить в этом году 8,7 миллиона автомобилей, Nissan Motor Co. намерен произвести 5,38 миллиона автомобилей, Honda Motor Co., Ltd. - 4,3 миллиона.

По информации издания, в 2008 году 31,7% проданных в мире автомобилей были японского производства. В прошлом году из-за землетрясения и разрушительного цунами этот показатель упал до 26,9%, однако, по прогнозам, в 2012 году уровень восстановится до 28,6%, передает РИА "Новости".