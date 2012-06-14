«Лугансктепловоз» в этом году сократит 15% работников и 10% - в следующем

Публичное акционерное общество «Лугансктепловоз» сократит 15% от общего количества работников в текущем году и 10% в следующем.

Об этом говорится в интервью генерального директора предприятия Павла Цеснека, размещенном на официальном сайте «Лугансктепловоза».

По его словам, размеры предстоящего сокращения согласованы с профсоюзом.

«Перед нами не стоит задача сокращения работников просто ради сокращения. Никто не станет увольнять специалистов, профессионалов. Первые кандидаты на увольнение – лентяи, бездельники, пьяницы, недисциплинированные, неисполнительные люди. Да, мы будем предлагать идти на заслуженный отдых глубоким пенсионерам, но это тоже будет процесс избирательный. И, наконец, придется расстаться с теми, чьи функции окажутся (возможно, временно) невостребованными», - заявил П.Цеснек.

В то же время он отметил, что сокращение некоторых сотрудников может быть временным, до тех пор, пока на предприятии не начнут расти объемы производства.

«Когда начнут расти объемы производства, мы сможем обратиться к этим людям и предложить вернуться на завод. Так что, расставание может быть временным», - пояснил П. Цеснек.

Говоря о перспективах «Лугансктепловоза», он отметил, что сейчас идет процесс согласования контракта на поставку Российской Федерации в этом году еще 24 секций тепловоза 2ТЭ116-УД с силовой установкой на базе дизеля GEVO V12 фирмы General Electric.

«Кроме того, мы стремимся, и будем стараться развивать отношения с «Укрзализныцей», для которой готовы поставлять пригородный подвижной состав, пассажирские и маневровые тепловозы», - сказал П. Цеснек.

Справка УНИАН. ПАО «Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов. Собственником 76% акций предприятия является «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод».