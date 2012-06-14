АМКУ оштрафовал «Мебельдеревпром» и его 14 участников на 419 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ассоциацию «Мебельдеревпром» и ее 14 участников в общем на 419 млн грн за антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов.

Как сообщается на сайте АМКУ, комитет установил, что в 2011 году 14 предприятий-членов ассоциации «Мебельдеревпром», принимавших участие в специализированных аукционах по продаже необработанной древесины, договаривались между собой о предварительном распределении лотов.

«Как следствие, более 11 тысяч лотов необработанной древесины закупалось в условиях почти полного отсутствия конкуренции, что привело к искажению результатов торгов. Функцию организации и контроля за выполнением договоренностей по распределению древесины выполняла ассоциации «Мебельдеревпром» на заседаниях и рабочих встречах, под эгидой которой и произошел сговор», - отмечает АМКУ.

В то же время, комитет учел смягчающие обстоятельства и применил к предприятиям, которые признали свою вину в сговоре и приняли меры по устранению его последствий, минимальные штрафные санкции.

В частности, Перечинский лесохимический комбинат, ООО «Униплит» и ООО «Одек» Украина оштрафованы каждый на 30 тыс. грн.

Максимальные штрафы применены к ООО «Кроноспан УА» - на 89,044 млн грн, ООО «Кроно - Украина» - на 164,085 млн грн, ООО «ЛК Интерплит Надворная» - на 49,033 млн грн, ООО «Свиспан Лимитед» - на 77,144 млн грн, ЗАО «Аверс» - на 13,72 млн грн, ООО «Олисма» - на 6,773 млн грн, ЗАО «Фанплит» - на 15,903 млн грн, ООО «Калиновский ЕЗДМ» - на 1,355 млн грн, ЧАО « Шепетовский ДОК »- на 971,2 тыс. грн, ООО «ДОК Шепетовка»- на 480 тыс. грн, ООО «Мебельный рай»- на 764,1 тыс. грн, ассоциация «Мебельдеревпром» - 3,814 тыс. грн.