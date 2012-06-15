Минпромторг РФ: Украина «не всегда... адекватно» реагирует на предложения по Ан-124

В Минпромторге РФ заявляют, что Украина «не всегда оперативно и адекватно» реагирует на предложения по модернизации транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Юрий Слюсарь, передает агентство «Прайм».

«Это востребованный самолет, его нужно модернизировать. Проблема в том, что владелец всех прав «Антонов» (Украина). Законодательство не позволяет нам делать доработки самолета, только держать сертификат типа», - сказал Ю.Слюсарь.

Он сообщил, что на этот самолет Россия имеет двух основных заказчиков - это ГК «Волга-Днепр» и Министерство обороны. Сейчас задача состоит в том, чтобы провести модернизацию воздушного судна и в 2016-2017 годах возобновить его производство, подчеркнул он.

«Недавно я побывал на борту Boeing-747-800 - отличная машина. Есть идея воспользоваться какими-либо решениями с этого самолета для модернизации «Руслана», но не всегда мы имеем оперативную и адекватную реакцию с украинской стороны», - сказал Ю.Слюсарь.

Он сообщил, что кроме модернизации «Руслана» Минпромторг пытается договориться с Украиной и по Ан-70, Ан-148 и Ан-140.

Отвечая на вопрос, предлагала ли РФ выкупить у Украины права на самолет, Ю.Слюсарь сказал: «Мы не предлагаем их продать, мы предлагаем внести их в качестве вклада в совместное предприятие по каждому из вышеперечисленных проектов. Со своей стороны готовы внести деньги на разработку и модернизацию, производственные активы, финансовые ресурсы и осуществлять серийную закупку. Работать предлагаем на паритетной основе».

Кроме этого, Ю.Слюсарь сообщил, что у российско-французского двигателя Sam-146, который используется при производстве Sukhoi SuperJet-100 и который РФ хочет устанавливать на Ан-148 вместо украинского Д-436-148, были проблемы.

«Были сложности с двигателем, но сейчас мы эту проблему решаем. Серьезных технологических рисков, связанных с тем, что мы в силу ресурсных ограничений не сможем выйти на запланированные результаты, пока не видим», - сказал он.

Отвечая на вопрос, какие были основные проблемы с двигателем Sam-146, Ю.Слюсарь сообщил: «Это достаточно современный двигатель, те же лопатки, которые нам так долго не давались. Уровень отбраковки при изготовлении лопаток был 80%, то есть из 10 лопаток, только две шли на самолет. Это очень серьезные и сложные технологии, которые мы пытались локализовать».

Как сообщал УНИАН, 14 июня Ю.Слюсарь заявил, что министерство промышленности и торговли РФ хочет заменить на самолете Ан-148 украинские двигатели Д-436-148 , которые производит ОАО «Мотор Сич» на российско-французские двигателя Sam-146, который используется при производстве Sukhoi SuperJet-100.

29 апреля 2011 года посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО по итогам рабочей поездки в Ульяновск (РФ) заявил, что пакет заказов на самолет Ан-124 «Руслан» составляет 56 единиц.

16 августа 2011 года в ходе авиасалона "МАКС-2011" заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег БОГДАНОВ заявил, что руководство «Объединенной авиастроительной корпорации» России тормозит развитие совместных проектов в области авиации – выпуск пассажирского самолета Ан-148 и транспортных Ан-124 и Ан-70.

В частности, он подчеркнул, что технологические возможности позволяют восстановить производство Ан-124 и наладить производство Ан-70 в Ульяновске уже в 2014 году, однако руководство российской «ОАК» настаивает на переносе старта производства на 2016 год.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.