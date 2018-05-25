Кабмин подстрахует экспорт… только лояльных ФПГ

Правительство, ограниченное нормами Всемирной торговой организации в возможностях поддержки отечественного бизнеса, ищет косвенные схемы стимулирования экспорта. Очень перспективной идеей в этом плане может стать экспортное страхование, которое должно заработать со следующего года. Правда, существует риск, что на такую помощь в первую очередь смогут рассчитывать отечественные финансово-промышленные группы. На эту мысль наводит тот факт, что правительство планирует «взять в подчинение» главного фигуранта нововведения, что позволит ему в ручном режиме распределять, кто и в каком объеме получит господдержку. Но печально не только это. Если в мире господдержка в первую очередь направлена на стимулирование высокотехнологичного экспорта, то в Украине, скорее всего, "стимулировать" будут производителей и экспортеров сырья.

Страховка экспорта – только для избранных

С момента присоединения Украины к ВТО (2008 г.) правительство утратило возможность предоставления помощи ориентированным на экспорт отраслям в виде субсидий из государственного бюджета. Сейчас на фоне спровоцированных кризисом финансовых проблем, роста отрицательного торгового сальдо вопрос поддержки экспорта приобрел особую актуальность. Эксперты еще в преддверии присоединения Украины к Организации предупреждали, что подобная ситуация вполне вероятна, и отмечали, что в рамках ВТО существует две возможности ее исправления: экспортные страхование и кредитование.

Спустя четыре года после вступления Украины в ВТО, власти вспомнили о советах специалистов и наконец-то сделали хоть какие-то шаги для защиты прав и интересов отечественного экспортера. Принятый Радой Закон «О государственной финансовой поддержке экспортной деятельности» (№9373), уже подписан президентом и со следующего года вступит в силу. Согласно документу, в Украине будет внедрена господдержка страхования экспорта. Заниматься этим вопросом станет Государственное экспортно-кредитное агентство (ЭКА), которое будет создано в ближайшее время.

ЭКА будет выведено из системы госорганов, его формат - публичное акционерное общество, но при этом собственником контрольного пакета акций станет государство.

Положительным аспектом создания ЭКА в указанной форме является возможность привлечения частных инвестиций, а негативная особенность заключается в том, что из госбюджета необходимо будет выделить немалую сумму для формирования уставного фонда агентства.

Основной деятельностью экспортно-кредитного агентства будет предоставление страховых и гарантийных услуг украинским экспортерам и банкам-кредиторам по внешнеэкономическим контрактам. Делаться это будет с помощью следующих инструментов:

- страхование и перестрахование экспортных кредитов, предоставленных банком-резидентом как украинскому экспортеру, так и иностранному покупателю для гарантирования исполнения условий внешнеэкономического контракта;

- предоставление гарантий украинским банкам-кредиторам по предоставленным кредитам украинским экспортерам и зарубежным импортерам;

- страхование и перестрахование внешнеэкономических контрактов отечественных экспортеров от коммерческих и некоммерческих рисков при выполнении экспортного контракта.

Фактически ЭКА будет страховать имущественные права как финансовых институтов (банков), так и непосредственных участников внешнеэкономической торговой деятельности. Уровень страховых выплат варьируется в зависимости от вида риска: при получении убытка в случае коммерческого риска ЭКА возместит экспортеру до 90% суммы внешнеэкономического договора, а в случае некоммерческого риска (политических рисков) – до 85%.

Прогресс по-нашенски: стать "сырьевым придатком"?

В целом, идея и механизм экспортного страхования, прописанные в законе, достаточно прогрессивные. Подобные экспортно-кредитные агентства уже давно функционируют в мире. Однако в экономически развитых странах деятельность таких учреждений направлена на стимулирование экспорта высокотехнологической продукции. В пояснительной записке к закону указывается, что ставка тоже будет сделана на это (даже отмечается, что благодаря государственному страхованию не сырьевой экспорт вырастет на 7,3%), однако в тексте документа нет ни одного ограничения на получение господдержки.

Негативным аспектом предложенной модели экспортного страхования является и тот факт, что правительство намерено полностью подчинить ЭКА. Устав учреждения утверждается Кабмином, главу агентства выбирает лично премьер-министр (подает представление на назначение). К тому же Кабмин определяет перечни банков-кредиторов и экспортных товаров, которые будут задействованы в программе финансовой поддержки экспортной деятельности.

Полная подконтрольность агентства Кабинету министров вероятнее всего приведет к тому, что правительство будет в ручном режиме распределять - кто и в каком объеме получит государственную поддержку. Учитывая, что большинство лояльных нынешней власти ФПГ занимается производством и экспортом сырья, может получиться так, что деньги из бюджета пойдут на поддержку процесса превращения Украины исключительно в сырьевого поставщика. Со всеми вытекающими из такой ситуации рисками и негативами для страны в целом, ведь еще со школы страна, которая является "сырьевым придатком", воспринимается как страна-неудачник.

Вероника Здоренко