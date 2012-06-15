Украина и РФ до конца года могут договориться о господдержке серийного производства Ан-124

Соглашение о государственной поддержке возобновления серийного производства самолетов Ан-124 между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации может быть подписано до конца 2012 года, заявил председатель Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом Дмитрий Колесников.

Об этом УНИАН сообщили в прес-службе Агентства госимущества.

По словам Д.Колесникова, соответствующее намерение украинской и российской сторон зафиксировано в протоколе, подписанном 14 июня по результатам десятого заседания подкомиссии по вопросам сотрудничества в отрасли авиационной промышленности Комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской Межгосударственной комиссии.

«Мы и наши российские партнеры заинтересованы в том, чтобы завершить подготовку и подписание программы в максимально сжатые сроки», - подчеркнул Д.Колесников.

«Мировой рынок перевозок крупногабаритных грузов растет ежегодно приблизительно на 10-15%, потому украинский транспортный самолет АН-124, который является наиболее грузоподъемным и конкурентоспособным рамповым самолетом в мире, имеет на этом рынке большие перспективы», - считает Д.Колесников.

Напомним, заместитель министра промышленности и торговли России Юрий Слюсарь заявил, что Украина «не всегда оперативно и адекватно» реагирует на предложения по модернизации транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

«Это востребованный самолет, его нужно модернизировать. Проблема в том, что владелец всех прав «Антонов» (Украина). Законодательство не позволяет нам делать доработки самолета, только держать сертификат типа», - сказал Ю.Слюсарь.

В августе 2011 года президент, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА заявил, что серийное производство самолетов Ан-124 и Ан-70 можно начать в 2014 году.