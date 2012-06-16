Данилишин: конкурентоспособность регионов Украины на внешних рынках низкая

В последние годы наблюдается низкая конкурентоспособность регионов Украины на внешних рынках, возникла разбалансировка внутреннего рынка, экономического обмена между регионами.

Об этом экс-министр экономики Богдан Данилишин пишет в своей статье для газеты "Зеркало недели. Украина".

Он отметил, что тесные экономические связи сохранились только между областями, где сконцентрирована металлургическая, угольная промышленность Украины и все необходимое для их функционирования, - Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Луганской. Именно они формируют наиболее мощную в стране финансово-промышленную группу, уже диктующую свои экономические и политические условия, пишет он.

По словам экс-министра, если учесть, что кардинальное изменение структуры собственности, которое повлияло на дифференциацию экономического развития на региональном уровне вследствие внедрения новых форм хозяйствования и уменьшение доли государственного сектора экономики, привело к невозможности непосредственного административного влияния местных властей на субъекты хозяйствования и потере рычагов прямого вмешательства власти в их деятельность, можно сделать выводы, кто и где является истинным хозяином региона.

По словам Б.Данилишина, большинство регионов по специализации являются сырьевыми или производящими промежуточную продукцию, их экономический потенциал определяют одна-две отрасли. Основная часть валовой добавленной стоимости (40,8% в 2010 году) создается в трех регионах (г. Киев, Донецкая и Днепропетровская области), где проживает около 23% населения Украины.

Б.Данилишин подчеркивает, что в общеукраинском экспорте удельный вес четырех областей (Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Запорожской) составляет половину - 53,8% - и состоит на 90% из экспорта руды, металлопродукции и продукции химической промышленности (минеральные удобрения). По его словам, с учетом удельного веса импорта этих регионов следует отметить, что они экономически более тесно связаны с международными рынками, чем с национальным (однако в очень узком секторе - металлургии и отраслях, поставляющих сырье для нее). Доля же экспорта половины регионов не превышает 1% каждого из них.