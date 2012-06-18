С начала года розничный товарооборот предприятий вырос на 14,1% – до 149,6 млрд грн

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, в январе-мае 2012 года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,1% по сравнению с январем-маем 2011 года и составил 149,6 млрд грн, говорится сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в АР Крым — на 25,7% - до 5,45 млрд грн, г. Севастополь — на 28,8% - до 1,83 млрд грн, Черниговской области — 17,8% - до 2,4 млрд грн, Сумской области — на 17,4% - до 2,15 млрд грн, а также в Николаевской области — на 17,2% - до 3 млрд грн.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в 2011 году (в январе-декабре 2011 г., в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом (к январю-декабрю 2010 г.) и составил 346,5 млрд грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, в январе-мае 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,3% по сравнению с январем-маем 2010 года.