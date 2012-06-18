В Украине рост промпроизводства в мае составил 1%, в январе-мае – 0,7%

В Украине рост промышленного производства в мае 2012 года по сравнению с маем 2011 года составил 1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-мае 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,7%, в мае 2012 года против апреля – 1,9%.

По данным Госстата, основной рост промышленного производства в мае против мая 2011 года был зафиксирован в химической и нефтехимической промышленности — на 14,9%, в т. ч. в химическом производстве — на 16,4%. Против апреля 2012 года объемы промпроизводства в данной отрасли выросли на 5,1%.

В металлургии в мае 2012 года против мая 2011 года зафиксирован спад на уровне 1,1%, против апреля 2012 года — рост 0,1%. При этом наибольшее снижение объемов производства в мае против аналогичного месяца 2011 года зафиксировано в производстве кокса и продуктов нефтепереработки — 27%, против апреля 2012 года — рост 2,2%.

Машиностроение в мае текущего года против мая 2011 года продемонстрировало скромные 0,5% роста, при этом против апреля 2011 года объемы производства в отрасли снизились на 4,7%. В январе-мае 2012 к январю-маю 2011 года объемы производства в машиностроении выросли на 2,2%

Рост промпроизводства в добывающей и обрабатывающей промышленности в мае т.г. против мая 2011 года составил по 0,4%, против апреля — 2,5% и 2,7% роста соответственно. При этом в январе-мае 2012 года против аналогичного периода 2011 года добывающая промышленность продемонстрировала рост объемов производства на 2,7%, в то же время в обрабатывающей промышленности зафиксирован спад — 0,4%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, объемы промпроизводства в мае т.г. против мая 2011 года выросли на 5,8%, против апреля 2012 года — снизились на 3,7%, а в январе-мае 2012 года к аналогичному периоду 2011 зафиксирован рост — 3,8%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в текущем году составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.