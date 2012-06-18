Производство металлопроката в Украине сохраняется на уровне 2011 года - 7,9 млн тонн

По итогам января-мая текущего года производство готового проката черных металлов в Украине составило 7 млн 987 тыс. тонн, что практически полностью соответствует (на 0,1% больше) показателю за аналогичный период 2011 года.

Об этом сообщается в отчете Государственной службы статистики.

Весте с тем, в мае текущего года производство металлопроката в Украине составило 1 млн 583 тыс. тонн, что на 3,8% меньше, чем за май 2011 года.

По данным Госкомстата, за отчетный период в Украине было выплавлено 7 млн 21 тыс. тонн стали (не учитывая полуфабрикаты, полученные непрерывным литьем), что на 2,1% меньше, чем по итогам января-мая 2011 года. Выплавка полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, снизилась за первых 5 месяцев т. г. на 6,6% - до 7 млн 323 тыс. тонн.

Выплавка чугуна за отчетный период составила 12 млн 94 тыс. тонн, что на 1% больше, чем за январь-май прошлого года.