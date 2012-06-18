Производство легковых авто за 5 месяцев сократилось на 17% - до 30,8 тыс. единиц

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-мае 2012 года в условиях отсутствия господдержки отрасли и слабого автокредитования упало по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 16,9% до 30,8 тыс. единиц, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Вместе с тем, производство грузовых автомобилей в стране за пять первых месяцев текущего года увеличилось на 23,5%, до 1404 единиц, а производство автобусов выросло на 3,8%, до 1139 единиц.

В мае украинские автопроизводители выпустили 6,7 тыс. «легковушек», что на 4,1% превысило показатель предыдущего месяца, но на 17,7% меньше объема производства в мае 2011 года.

На прошлой неделе профильная ассоциация «УкрАвтоПром» сообщила о падении общего объема производства автотранспортных средств в Украине за пять месяцев 2012 года к аналогичному периоду 2011 года на 15% - до 33 456 единиц.

Напомним, на прошлой неделе один из крупнейших украинских автопроизводителей - корпорация "Богдан" сообщила о снижении в январе-мае 2012 года производства легковых автомобилей до 6 898 единиц, что на 6,43% меньше производства за пять первых месяцев 2011 года.

При этом, в мае объем производства «Богданом» легковых авто упал в два раза по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года - до 815 единиц. По сравнению с предыдущим месяцем – апрелем – падение составило 48%.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 29,5%, по сравнению с 2010 годом, до 97,5 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 40,4% – до 3744 штук, а грузовых автомобилей сократилось на 36,4% – до 3087 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод») и др.