Эксперт отмечает улучшение динамики промпроизводства в Украине

Майский показатель промышленного производства дает основания считать, что замедление промпроизводства, которое наблюдалось с начала года, подходит к концу.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель аналитического отдела группы «Инвестиционный капитал Украина» Александр Вальчишен.

При этом он отметил, что для того, чтобы понять, является ли майское улучшение показателя промпроизводства тенденцией, нужно дождаться статданных за июнь.

В тоже время А.Вальчишен подчеркнул, что в целом динамику промпроизводства в Украине, как и ранее, диктует ситуация на основных рынках сбыта украинского экспорта.

«Ситуация все еще остается шаткой - видно, что в экономике происходит замедление, которое возможно уже граничит с рецессией, данные о промпроизводстве за 4 месяца 2012 г. это подчеркнули. Однако данные за 5 месяцев 2012 г. по промпроизводству говорят, что замедление приостанавливается. Ключевой вопрос в том, сможет ли глобальная экономика избежать повальной рецессии, или все же часть мира, которую не называют пока промышленно развитыми странами, будет расти, но гораздо медленнее, чем в 2011 году» - отмечает эксперт.

Также А.Вальчишен считает, что власти Китая могут придать дополнительный стимул для развития экономики, что поддержит цены на ресурсных рынках.

«В таком сценарии Украина может получить рост промпроизводства на 2%» - говорит эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в мае 2012 года по сравнению с маем 2011 года составил 1%.

В январе-мае 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,7%, в мае 2012 года против апреля – 1,9%.

Рост промпроизводства в мае 2011 года к маю 2010 года составил 8,6%, к апрелю — 0,9%, январь-май 2011 года к январю-маю 2010 года — 8,5%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в текущем году составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.