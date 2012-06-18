«АвтоКрАЗ» изготовил совместно с индийцами новый бронированный автомобиль

ПАО «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в партнерстве с индийской компанией SHRI LAKSHMI DEFENCE SOLUTIONS LTD (SLDSL) (г. Канпур) создало новый бронированный автомобиль КрАЗ-01-1-11/SLDSL, сообщает пресс-служба предприятия.

Базой броневика послужил полноприводный автомобиль-шасси КрАЗ-5233ВЕ колесной формулы 4х4 с правосторонним расположением руля, оснащенный 330-сильным двигателем ЯМЗ-238ДЕ2. Индийские специалисты осуществили бронирование важных компонентов автомобиля - кабины, силовой установки, топливных баков, аккумулятора, элементов трансмиссии и транспортного модуля.

KrAZ-01-1-11/SLDSL - многоцелевой автомобиль в исполнении "бронетранспортер" - предназначен для оперативной доставки личного состава воинских подразделений и их огневой поддержки, может использоваться в качестве носителя различного вооружения и военного оборудования.

Надежную защиту от воздействия стрелкового вооружения и оружия массового поражения обеспечивают: цельный кузов несущей конструкции, усиленный броневой сталью, двойные двери и боковые стенки, пространство между которыми заполнено взрывозащитным материалом толщиной 25 мм, конструкция пола, состоящая из трех стенок, образующих клинообразное днище, рассеивающее ударную волну.

Броневик KRAZ-01-1-11/SLDSL рассчитан на транспортировку 12 бойцов, он оборудован поворотной башней Rigel MK1 с углом вращения 360°, 8 амбразурами внутри автомобиля и средствами связи: аудиовизуальной системой наблюдения с углом поворота 360° и камерами - ночного видения и заднего вида с полукилометровой дальностью обзора.

Уровень защиты брони вертикальных стенок, пуленепробиваемого стекла брони моторного отсека соответствует уровню 3А по STANAG 4569.

Взрывозащитный материал пола и боковых стенок THIKA MINEPLATE превосходит требования НАТО STANAG 4569 уровень 2.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) выпускает 33 основных модели и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

ПАО «АвтоКрАЗ» в 2011 году увеличило промпроизводство на 7%, произведя 1071 единицу автомобилей и сборочных автокомплектов.