ЕС впервые с 1996 года отменил заградительные пошлины на украинскую селитру

Брюссель. 17 июня истек срок действия антидемпинговых пошлин ЕС на нитрат аммония из Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сообщение об этом было опубликовано в «Официальном журнале» ЕС 16 июня.

В сообщении отмечается, что Еврокомиссия не получила обоснованных запросов на пересмотр решения об антидемпинговых мерах, в связи с чем срок их действия истек 17 июня.

В соответствии с решением Совета ЕС от 14 июня 2010 года, продлевающим срок действия антидемпинговых пошлин на импорт нитрата аммония и удобрений, содержащих более 80% нитрата аммония, антидемпинговые пошлины на такие товары из Украины составляли от 29,26 до 33,25 евро за тонну.

Владельцем всех украинских производителей аммиачной селитры является Ostchem Holding, входящая в Group DF Дмитрия Фирташа. В нее входят концерн "Стирол", черкасский и северодонецкий "Азоты", а также "Ровноазот". Объем производства аммиачной селитры в 2011 году — 2,44 млн т.

По оценке экспертов, текущая стоимость аммиачной селитры на рынках Западной Европы составляет 260-280 евро за тонну (около $330-350). Для сравнения, украинская аммиачная селитра продается по $310 за тонну (FOB Черное море) и $330 за тонну (DAF граница Украина—ЕС).