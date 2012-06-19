ЕБРР намерен кредитовать фармкомпанию «Дарница» на 25 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития может предоставить украинской фармацевтической компании «Дарница» кредит на 25 млн евро, говорится в сообщении ЕБРР.

Согласно сообщению, кредитные средства планируется направить на финансирование модернизации и расширения существующих производственных мощностей компании «Дарница».

По информации ЕБРР, окончательное решение о предоставлении кредита планируется принять 24 июля 2012 г.

Также сообщается, что общая стоимость данного проекта составляет 44,4 млн евро.

Справка УНИАН. ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» организовано более 70 лет назад. В 1994 году была проведена реорганизация химико-фармацевтического объединения «Дарница» в ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».

В настоящее время фармацевтическая фирма «Дарница» - крупнейший производитель лекарственных препаратов в Украине, занимает лидирующую позицию на фармацевтическом рынке Украины и активно экспортирует продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья.

На сегодня фирма «Дарница» производит около 300 наименований лекарственных средств на производственных площадях свыше 30 тыс. кв. м.