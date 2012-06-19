Говорить о тенденции к улучшению экономической активности в Украине еще рано - эксперты

По мнению экспертов, несмотря на достаточно позитивные статистические данные относительно динамики промышленного производства в Украине в мае, говорить о тенденции к улучшению экономической активности в Украине еще рано.

«Несмотря на улучшение показателей промпроизводства в мае, мы не ожидаем существенного улучшения общей экономической активности, пока не будут видны четкие признаки восстановления внешнего спроса на традиционные статьи украинского экспорта – металлургию и машиностроение», - отметила в комментарии УНИАН главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

Она напомнила, что рост промышленного производства ускорился в мае до 1% г/г с 0,0% г/г в апреле, значительно превысив как консенсус-прогноз агентства Bloomberg (-0,5% г/г), так и «достаточно оптимистичные ожидания» Dragon Capital (+0,7% г/г).

Е.Белан сообщила, что локомотивом роста в прошлом месяце стала химическая отрасль, объемы производства в которой увеличились на 15% г/г (по сравнению с +11% в апреле): пользуясь высокими экспортными ценами на аммиак, химические предприятия выходят на полный уровень загрузки. Пищевая промышленность показала рост на 3,0% г/г по сравнению с "минус" 2,1% в апреле, способствуя улучшению общего показателя по промышленности. «Хотя улучшение в этой и некоторых других отраслях может быть частично вызвано «эффектом календаря»: в мае этого года было 20 рабочих дней против 19 в мае 2011 г.», - сказала Е.Белан.

Также она отметила ускорение роста производства электроэнергии благодаря продолжающемуся восстановлению экспортных поставок. В то же время, традиционные локомотивы роста промышленности показали слабые результаты: снижение объемов выпуска в металлургии ускорилось до "минус" 1,1% г/г (с "минус" 0,2% в апреле), а рост в машиностроении замедлился до +0,5% г/г (с +6,5% в апреле) из-за слабого внешнего спроса.

«Мы по-прежнему считаем, что благодаря увеличению бюджетных расходов в преддверии парламентских выборов потребление домашних хозяйств будет оказывать поддержку экономическому росту в текущем году. Мы подтверждаем наши прогнозы по объемам промышленного производства и темпам роста реального ВВП на 2012 г. на уровне 1,5% и 2,2% г/г соответственно», - сообщила Е.Белан.

При этом она считает, что темпы роста внутреннего потребления, вероятно, резко замедлятся в 2013 г. в связи с ожидаемым ужесточением бюджетной политики после выборов.

«Мы рассчитываем, что состояние мировой экономики в следующем году улучшится и внешний спрос на украинские товары будет постепенно восстанавливаться, компенсируя замедления внутреннего спроса. Но показатели экономического роста останутся умеренными: мы ожидаем, что в 2013 году рост промышленного производства и реального ВВП составят соответственно 4,5% и 3,5% г/г», - сообщила эксперт.

В свою очередь аналитики «ИНГ Банк Украина» называют основной причиной отличия майских статданных Госстата по промпроизводству от ожиданий консенсус-прогноза неожиданный рост в химической промышленности и энергосекторе.

«По нашему мнению, такое расхождение объясняется достаточно неожиданным ростом в химической промышленности (14,9%), а также увеличением объемов производства в энергетическом секторе (5,8%). Вместе с тем, основная отрасль промышленности (металлургия) в мае снова продемонстрировала ухудшение динамики ("минус" 1,1% г/г) против снижения лишь на 0,2% месяцем ранее», - говорят аналитики банка.

По их мнению, данная новость свидетельствует о возможности сохранения позитивной динамики в промышленности, даже несмотря на то, что металлургия по-прежнему демонстрирует снижение.

«Мы подтверждаем наш прогноз по годовым темпам роста промышленного производства на уровне 2,4%» - отмечают в «ИНГ Банк Украина».

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