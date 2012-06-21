Парламент определил принципы создания и функционирования индустриальных парков

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об индустриальных парках» (№8396), с учетом всех предложений Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 265 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет правовые и организационные принципы создания и функционирования индустриальных парков на территории Украины с целью обеспечения экономического развития и повышения конкурентоспособности территорий, активизации инвестиционной деятельности, создания новых рабочих мест, развития современной производственной и рыночной инфраструктуры.

В законе определены основные принципы создания и функционирования индустриальных парков.

В нем предусмотрено, что земельный участок, использование которого планируется для создания и функционирования индустриального парка, может располагаться в границах или за пределами населенных пунктов и должен отвечать таким требованиям: относится к землям промышленности; быть пригодным для промышленного использования с учетом условий и ограничений, установленных соответствующей градостроительной документацией; площадь земельного участка или совокупная площадь смежных земельных участков должна составлять не менее 15 гектаров и не более 700 гектаров.

В законе выписаны условия использования земельного участка в пределах индустриального парка. В нем определено, что источниками финансирования обустройства индустриального парка могут быть средства государственного и местных бюджетов, выделенные в порядке и объемах, предусмотренных законодательством, средства частных инвесторов, в том числе привлеченные по модели государственно-частного партнерства, привлеченные средства, включая кредиты банков и других финансово-кредитных учреждений, средства из других источников, не запрещенных законодательством.

В законе выписаны порядок и условия создания индустриальных парков.

Предусмотрено, что индустриальный парк создается на срок не менее 30 лет.

Инициатор создания индустриального парка обязан разработать и утвердить концепцию индустриального парка. Выбор управляющей компании индустриального парка, созданного на землях государственной или коммунальной собственности, осуществляет инициатор создания такого парка на конкурентных принципах путем организации и проведения открытого конкурса в порядке, определенном данным Законом. Если земельные участки, предназначенные для создания индустриального парка, находятся в частной собственности, управляющая компания определяется инициатором создания самостоятельно.

Если инициатор создания является арендатором земельного участка, управляющая компания такого парка определяется им по согласованию с арендодателем.

В законе определены права и обязанности инициатора создания индустриального парка, а также права и обязанности управляющей компании индустриального парка.

Также в законе определены условия осуществления хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка. В соответствии с законом, государственная поддержка обустройства индустриальных парков может осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов и из других источников, не запрещенных законодательством. Уполномоченный государственный орган, Совет министров Автономной Республики Крым, местные государственные администрации, исполнительные органы соответствующих местных советов в порядке, предусмотренном законодательством, ежегодно подают предложения к проекту Государственного бюджета Украины и проектам решений о соответствующих местных бюджетах относительно финансовой поддержки обустройства индустриальных парков.

В законе отмечено, что с целью государственной поддержки создания и функционирования индустриальных парков управляющим компаниям и инициаторам создания - субъектам хозяйствования за счет средств, предусмотренных Государственным бюджетом Украины на соответствующий год, предоставляются беспроцентные кредиты (ссуды), целевое финансирование на безвозвратной основе для обустройства индустриальных парков.

В переходных положениях предусмотрено, что в случае создания индустриального парка на землях государственной или коммунальной собственности земельный участок предоставляется в аренду на срок не менее 30 лет.

Также вносятся изменения в статью 287 Таможенного кодекса Украины. Ими предусмотрено, что при ввозе на таможенную территорию Украины от налогообложения пошлиной освобождаются: оборудование, оборудование и комплектующие к ним, материалы, которые не производятся в Украине, которые не являются подакцизными товарами и ввозятся инициаторами создания – субъектами хозяйствования, управляющими компаниями индустриальных парков для обустройства индустриальных парков; оборудование, оборудование и комплектующие к ним, которые не производятся в Украине и не являются подакцизными товарами, которые ввозятся участниками индустриальных парков для осуществления хозяйственной деятельности в пределах индустриальных парков.

Перечни такого оборудования, оборудования и комплектующих к ним, материалов утверждаются уполномоченным государственным органом в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.