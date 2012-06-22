Fitch подтвердило рейтинг "Метинвеста" на уровне "B"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) холдинга "Метинвест" по обязательствам в иностранной валюте на уровне "B", в национальной валюте "B+", по национальной шкале - на уровне "AA+(ukr)", прогноз “стабильный”. Об этом сообщается на сайте Fitch.

Также подтверждены краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне “В” и национальный краткосрочный рейтинг "F1+(ukr)".

Рейтинг возвратности активов компании по приоритетному необеспеченному долгу подтвержден на уровне "RR4".

Справка УНИАН. «Метинвест» — вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).