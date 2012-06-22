В совместный с Россией холдинг «Росбелавто» Беларусь внесет 75% минус одна акция МАЗа

Минск. В совместный холдинг «Росбелавто» Беларусь внесет 75% минус одна акция МАЗа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко.

Он подчеркнул, что именно такое предложение было сделано российской стороне и на него получен положительный ответ.

«Такую схему объединения одобрил и президент Беларуси. Значит, думаю, холдинг будет создан на таких условиях», - сказал В. Семашко.

Он напомнил, что была долгая дискуссия по поводу рыночной стоимости МАЗа. В итоге белорусское предприятия оценено в 1,1 млрд долл.

«И участники процесса признали оценку справедливой. Рыночная стоимость российского КамАЗа составила 1,6 млрд долл.», - подчеркнул В. Семашко.

Он отметил, что изначально объединение активов в рамках холдинга «Росбелавто» предполагалось осуществить на паритетной основе. Но при этом холдингу «Ростехнологии» принадлежит 49,9% акций КамАЗа, а МАЗ на 100% принадлежит государству.

«Как показали расчеты, если КамАЗ внесет 49,9% акций, принадлежащих государству, то МАЗу надо вносить 75%. Но чтобы у нас было влияние на эти процессы, мы хотим 25% плюс одна акция оставить в Беларуси, а 75% минус одна акция отдать в холдинг. Тем самым мы достигнем паритетности сторон. И тогда решения будут приниматься консенсусом. И никто из участников холдинга не почувствует себя ущемленным», - подчеркнул В. Семашко.

Как сообщал УНИАН, в апреле В. Семашко заявил, что Беларусь рассчитывает на скорое решение о создании холдинга МАЗа и КамАЗа.