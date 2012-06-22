СКМ договаривается о строительстве завода «Hyundai» на территории Дружковского машзавода

Компания СКМ ведет переговоры о строительстве завода по производству скоростных поездов «Hyundai» на территории Дружковского машиностроительного завода в Донецкой области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Дружковском горсовете, об этом заявил мэр города Валерий Гнатенко.

По его словам, на сегодняшний день ведутся переговоры между украинской компанией СКМ и представителями южно-корейской компании «Hyundai», филиалы которой находятся во многих странах мира, о строительстве их завода на территории ПАО «Дружковский машиностроительный завод».

«Размещение завода в нашем городе даст возможность не только пополнить бюджет, но и поднять престиж Дружковки... Поезда этой фирмы во время Евро-2012 начали курсировать по железным дорогам нашей страны», - сказал В. Гнатенко.

Справка УНИАН. ПАО «Дружковский машиностроительный завод» в числе других предприятий входит в научно-производственную компанию «Горные машины», которая является крупнейшей компанией в Украине по производству горно-шахтного оборудования.

Дружковский машзавод в свою очередь – это крупнейший в СНГ производитель горно-шахтного оборудования, а по отдельным его видам (механизированные крепи, шахтные и горнорудные вагонетки) является монополистом в Восточной Европе.

СКМ («Систем Кэпитал Менеджмент») — крупнейшая украинская многоотраслевая группа. В состав Группы СКМ входят предприятия горного, металлургического, энергетического, финансового, телекоммуникационного, медиа и других секторов экономики. 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.