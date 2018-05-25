Таможенный союз держит открытыми для Украины врата… в СССР

Обосновавшись как на ближнюю, так и дальнюю перспективу в главном кресле Кремля, Владимир Путин активизировал продвижение своей главной идеи - создание Евразийского союза, первоочередной задачей которой является усиление позиций России в мире. Формировать эту цель невозможно без территориальной основы, которой избрано абсолютно логично постсоветское пространство. Проектным полигоном стал Таможенный союз, представленный пока только Россией, Беларусью и Казахстаном, и в который так настойчиво «приглашают» Украину. Поэтому стоит разобраться в достижениях объединения за более чем двухлетнюю его историю и чем вхождение в него аукнется для Украины…

Хотели как лучше, а вышло… по-русски

Таможенный союз – межгосударственная интеграция, предполагающая создание наднациональных органов. На нем уже более двух лет опробируются экономические, социальные и культурные аспекты политики государства – Евразийского союза, которое, по замыслу президента России, получится вследствие интеграции стран СНГ и не только – Кремль приглашает под свою крышу всех желающих, вернее чувствующих необходимость покориться взамен, мягко сказать, призрачных преференций. Термин «покорность» не случаен, т.к. Таможенный союз подразумевает единое валютное пространство, причем с наднациональной валютой – рублем, единый торговый рынок, наднациональные органы управления, конечно, возглавляемые Россией, а также социальную и культурную политику, которой тоже будут править из Кремля. Стоит напомнить, что с целью обеспечения функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства создана Евразийская экономическая комиссия(ЕЭК), которая станет преемницей комиссии Таможенного союза, деятельность которой прекратится с 1 июля 2012 года

Нужно признать, что создание мегасоюзов – мировая практика: Центральноамериканский общий рынок, Южноафриканский таможенный союз, Организация восточно-карибских государств и, в конце концов, ЕС. Казалось бы, чего бояться, если в перспективе ТС с населением 180 млн человек и ВВП в 2 триллиона долларов, а также товарооборотом 900 млрд долл. не может не сулить благополучия для тех, кто в него войдет. К тому же бизнес в такой среде сможет только наращивать потенциал. Так почему же тогда околороссийские государства никак не могут решиться на членство в Таможенном союзе, неужели так много раз повторяющееся слово «наднациональный» в уставе объединения смущает настолько, что экономические перспективы блекнут?..

Присматриваться есть к чему. И если в российских изданиях критики работы Таможенного союза днем с огнем не найдешь, то в СМИ остальных двух стран-участниц ее немало. К примеру, последнее событие на рынке ТС. Как пишет один из казахских сайтов, «складывается впечатление, что создание Таможенного союза оказалось на руку отнюдь не государствам. Таможня исчезла, единых стандартов торговли нет, а смекалка у предпринимателей - дай бог каждому. В итоге на рынки хлынула контрабанда. И она - отнюдь не единственная проблема, порожденная существованием Таможенного союза в его нынешнем виде».

Если сбросить со счетов разборки раннего этапа создания ТС, то к сказанному можно отнести нынешнее выяснение Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) причины резкого роста поставок обуви из Казахстана в Россию, которые выросли за 2011 год и первый квартал 2012 года в 263 раза! По данным статистики ЕЭК, импорт обуви в РФ из Казахстана в 2011 году составил порядка 37 млн долларов, в первом квартале 2012 года - около 13 млн долларов.

Есть проблемы и с Беларусью, в частности с ее экспортом нефтепродуктов в третьи страны. Россия считает, что Минск экспортирует нефтепродуктов больше, чем их можно выработать из поставляемой нефти.

Таких ситуаций можно привести массу, причем претензии предъявляются со всех трех сторон. Данное положение дел фактически является результатом «ускоренного» начало работы ТС, когда были форсированы важные элементы его трудоспособности. Теперь же «G3» придется наверстывать упущенное.

А исправлять придется распределение таможенных платежей, пока основной их сборщик – Россия, разобраться с исключениями из торговли, утихомирить нефтепереработчиков, работающих теперь по единым пошлинам, хотя бы сократить приток контрабанды и т.д. Еще одна немаловажная проблемка – ВТО. Несмотря на то, что в октябре 2011 года комиссия ТС привела все нормы Таможенного союза в полное соответствие с нормами Организации, страны участники ТС продолжают самостоятельно вести переговоры о вступлении в ВТО. И если у России и Казахстана они приближаются к концу, то у Беларуси могут завершиться достаточно нескоро.

Что касается пополнения рядов участников ТС, то с этим тоже много вопросов. В октябре 2011 года Молдова заявила, что изучает такую возможность. Европейский союз отреагировал, отметив, что в случае вступления Молдовы в ТС льготный режим торговли с ЕС для этой страны аннулируется.

В декабре 2011 года президент Узбекистана Ислам Каримов заявил, что его страна не будет присоединяться к Таможенному союзу и другим межгосударственным объединениям, поскольку «не исключается, что они выйдут за рамки экономических интересов и приобретут политическую окраску и содержание».

Таким образом, политики в этом объединении больше, чем экономики. Еще один пример, говорящий об этом - Кыргызстан (для Киргизии и Таджикистана созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз), рынок которого полностью завязан на России и Казахстане, включая оборонку. Он уже откликнулся на приглашение в ТС, несмотря на то, что для него Таможенный союз принесет повышение стоимости импортных товаров не только из РФ и Казахстана, но еще и из Европы, и Ближнего Востока. Просто для Кыргызстана вхождение в ТС - одно из условий двух «старших братьев» помочь удержать границы региона, который имеет очень «стремное» географическое положение, в надлежащем порядке. А то, что Москве и Астане нужен Кыргызстан с его только начавшей развиваться экономикой чисто из политических соображений, не стоит и обсуждать…

Кремлевское предложение силой

А теперь об Украине (евроинтеграцию, проигранную «демократичными» верхами и отложенную на потом, рассматривать не будем). Как не стараются уломать Киев на членство в ТС, а он все упирается и упирается. Даже придумал свою схему сотрудничества – формат «3+1», правда, Москва его признала неприемлемым. Предлагают нам и суперпошлины, и внутрироссийские цены на топливо, и торговые скидки, а он ни в какую. Даже угрозы в виде торговых войн и газовых ультиматумов не помогают. Возможно, дело в страхе реанимирования СССР. Нынешняя правящая команда прекрасно осознает, что, войдя в обозначенный Путиным круг, она лишится неограниченной власти внутри Украины. Ведь экономическая экспансия России (что подразумевает ТС) явно перейдет во вторую фазу – политическую. Это и общий парламент, и спецкомиссии с полномочиями контролирующих органов и так далее. Но данный фактор не является единственной преградой на пути «вливания». В Таможенный союз «не пускают» Украину финансово-промышленные группы, которые и держат у руля власть своими «субсидиями». Олигархи, как известно, люди прагматичные и, в первую очередь, смотрят на экономические условия возможного слияния, которое, скорей всего, закончится для них поглощением. Аргументов для отказа войти полноценно в Таможенный союз у Украины предостаточно - противоречие статьям Конституции Украины (о чем заявлял Президент Виктор Янукович), расхождения с принципами членства в ВТО (Россия, Беларусь и Казахстан пока не входят в эту организацию), несоответствие статей массы законов, для сведения которых необходима длительная работа межгосударственных комиссий и пр. Да и вообще, вопрос «воссоединение» не ко времени.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что до парламентских выборов Виктор Янукович не рискнет подписать соглашение о вступлении Украины в Таможенный союз. При этом политолог уверен, что новая российская власть во главе с Президентом Владимиром Путиным изберет особый метод в случае несговорчивости украинской власти. «По отношению к Януковичу это будет принцип: либо исправлять, либо устранять», - сказал Карасев. Он пояснил, что Россия будет делать ставку на новых кандидатов в президенты, с которыми можно будет договариваться, либо рассчитывать на досрочное освобождение Юлии Тимошенко.

По мнению эксперта по международной политике Григория Перепелицы, Россия после возвращения Владимира Путина на президентский пост продолжает реализацию планов реинтеграции стран СНГ, а одним из важных экономических инструментов реализации такой политики является Таможенный и Евразийский союзы. Как считает эксперт, Украина не может полностью интегрировать в эти организации, «видно, что Киев берет паузу, чтобы спрогнозировать поведение Кремля».

Рациональность в таких заявлениях есть. Как сказал Президент Виктор Янукович, Украина не отступает от приоритета вступления в Европейский Союз, но присматривается к деятельности Таможенного и Евразийского союза. Касаясь вопроса отстаивания Украиной своих национальных интересов, Президент отметил, что сейчас думает над тем, каким образом строить отношения, в частности, с Таможенным союзом. "Товарооборот, который превышает 30%, заставляет нас быть очень прагматичными", - подчеркнул Янукович.

К объединению, созданному по инициативе Кремля и в рамки которого так упорно загоняют Украину с ее экономическим потенциалом, действительно нужно очень трезво и объективно подходить. Пройдет не так много времени, и Таможенный союз трансформируется в Евразийский. Эта новая формация, к сожалению, будет основана на принципах «усопшего» СССР, вернее реанимированного нынешней жесткой политикой Кремля. Что станет с независимостью участников объединения, даже не хочется предполагать…

Нана Черная (УНИАН)