Эксперты прогнозируют рост промпроизводства в Украине в 2012 году на 1,5%

Объем промышленного производства в Украине в 2012 году увеличится на 1,5%.

Такой прогноз высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Аналитики ПУМБ, ввиду недавнего осложнения ситуации на мировых финансовых рынках, а также ухудшения прогнозов развития мировых экономик, снизили свой прогноз промышленного производства в Украине на 2012 год. В частности, они не ожидают улучшения внешней конъюнктуры для продукции украинского экспорта во втором полугодии.

Как отмечают аналитики, согласно информации Госкомстата, в мае 2012 года промышленное производство в Украине выросло на 1% по сравнению маем 2011 года. По итогам января-мая объем промышленного выпуска увеличился на 0,7% год к году.

Аналитики подчеркивают, что ориентированные на внешние рынки отрасли продолжают испытывать сложности, связанные со слабым спросом на продукцию. Объем производства в обрабатывающей промышленности в мае увеличился на 0,4% год к году. Спад в металлургической промышленности продолжается: в мае объем производства сократился на 1,1% год к году. Объем производства машиностроительной продукции в мае увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По словам аналитиков, рост показывают некоторые отрасли, ориентированные преимущественно на внутренний рынок. В частности, производство в пищевой промышленности в мае увеличилось на 3%. Объем производства в химической промышленности в мае увеличился на 14,9% год к году, а по итогам первых пяти месяцев рост составил 10,8% год к году.