ВВС России закупят 5 украинско-российских самолетов Ан-148

Москва. Военно-воздушные силы России закупят 5 украинско-российских самолетов Ан-148.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал главнокомандующий ВВС России Виктор Бондарев, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Ан-148 мы будем брать. Один уже есть и еще 4 берем для обучения личного состава и решения транспортных задач», - сказал В.Бондарев.

Он также подчеркнул, что ВВС России будут закупать и Ан-70.

«По самолету Ан-70 работы идут и, в принципе, самолет сделал уже много полетов. Украинская сторона обещает выполнить остальные мероприятия. Самолет очень интересный и мы будем, естественно, его брать», - сказал В.Бондарев.

По его словам, задержка с реализацией проекта была связана с тем, что самолет «был сырой».

«Мы указали (на недостатки), сказали, что если то и то будет устранено, мы его будем с удовольствием закупать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения Украине для совместного производства самолётов Ан-70 к заседанию подкомитета по экономическому сотрудничеству Межгосударственной украинско-российской комиссии, которое пройдет сегодня в Киеве.