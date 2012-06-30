Кабмин утвердил проведение авиакосмического салона «Авіасвіт-XXI» раз в два года

Кабинет министров поддержал предложение Министерства экономического развития и торговли о проведении Международного авиакосмического салона "Авіасвіт-ХХI" раз в два года на госпредприятии "Антонов" (аэродром "Киев-Антонов", пгт Гостомель) и в Национальном авиационном университете.

Текст соответствующего правительственного распоряжения (№408-р от 27 июня 2012 года) размещен на официальном сайте Кабмина.

В частности, правительство приняло решение создать организационный комитет по подготовке и проведению авиакосмического салона, возглавлять который будет первый вице-премьер-министр.

Минэкономразвитию поручено разработать и утвердить план мероприятий по проведению авиакосмического салона, профинансировать мероприятия за счет средств государственного бюджета и других источников.