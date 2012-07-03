Необходимо выработать новые подходы к промышленной политике - Янукович

В Украине необходимо выработать новые подходы к промышленной политике, а также ускорить развитие реального сектора экономики.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во вступительном слове к ежегодному посланию к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В основу новых подходов, по мнению В.Януковича, должна быть заложена цель - обеспечить модернизацию и технологическое обновление этого сектора.

«Рост инвестиционной и инновационной активности бизнеса, внедрение энергосберегающих технологий – единственно возможный путь к повышению качества экономического роста», - сказал В.Янукович.

Президент отметил, что ускорения необходимы также в реформе аграрного сектора.

«Уже в этом году до снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения необходимо обеспечить создание и полноценное функционирование механизмов защиты интересов сельхозпроизводителей и продовольственной безопасности страны в целом», - подчеркнул глава государства.