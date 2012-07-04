«Укрэкоресурсы» запускает линию переработки ПЭТ-бутылок в Хмельницкой области

Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» запускает линию по переработке пластиковых бутылок, которая будет производить ПЭТ-хлопья класса «А», в с. Антоновцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Как уточнили в пресс-службе, линия работает в тестовом режиме, ее коммерческий запуск планируется осуществить к концу лета текущего года.

Предприятие арендует линию у компании «СИБ-Пласт» и в перспективе планирует ее выкупить.

В компании отметили, что с запуском линии в регионе заработает полный цикл инфраструктуры, обеспечивающей раздельный сбор твердых бытовых отходов (ТБО), их сортировку и переработку во вторичное сырье.

Производительность линии по входному сырью составляет 500 кг в час и предусматривает пять стадий работы - от очистки, сортировки, мойки до измельчения и непосредственного процесса переработки ПЭТ-сырья. Линия обеспечивает работой около 20 человек.

«Окупаемость данной линии составляет всего около полугода. ПЭТ-сырье пользуется спросом во многих промышленных отраслях, мы уже имеем договоренности о сотрудничестве с несколькими покупателями», - сказал директор ГП «Укрэкоресурсы» Дмитрий Радионов.

В компании сообщили, что основными рынками сбыта вторсырья будут химическая и парфюмерная промышленность как в Украине, так и за рубежом. В частности, ПЭТ-хлопья класса «А» являются сырьевой базой для производства химволокна, смол для лакокрасочной и парфюмерной промышленности, вторичных ПЭТ-бутылок, бандажной ленты и другой популярной продукции.

В ближайшее время предприятие планирует запустить еще несколько объектов в разных регионах Украины, которые позволят обеспечить полный цикл сбора, сортировки и переработки ТБО.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» создано в 2001 году, является единственным уполномоченным предприятием, которое отвечает за построение на общенациональном уровне системы сбора и утилизации отходов как вторичного сырья, а также за организацию системы раздельного сбора твердых бытовых отходов.