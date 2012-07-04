Украина и Россия в ближайшее время обсудят вопрос о снятии торговых ограничений

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко в ближайшее время планирует обсудить со своим российским коллегой Андреем Белоусовым вопросы о снятии ограничений при взаимной торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

В частности П.Порошенко уточнил, что планирует обсудить вопрос снятия ограничений по экспорту в Россию украинской трубной продукции.

Российская сторона, отметил он, предложит для рассмотрения вопросы по специальному режиму для отдельных производителей флоат-стекла, а также экспорта спичек.

«Моя позиция принципиальная. Я не раз делал на ней акцент. Я уверен, что в нашей взаимной торговле мы заинтересованы в ликвидации любых ограничений, любых квот, любых защитных пошлин», - сказал П.Порошенко

Он отметил, что переговоры с российским коллегой планирует провести до заседания украинско-российской межгоскомиссии, которую планируется провести 12 июля в Крыму.