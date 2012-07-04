Shell готова использовать украинские трубы, если они будут соответствовать стандартам.

Об этом сказал на пресс-конференции в Харькове руководитель компании Shell в Украине Грэхем Тайли, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о возможности использования компанией Shell труб украинского производства во время добычи газа в Украине.

«Мы обязались работать с местным производителем при условии, что они (трубы – УНИАН) будут соответствовать стандартам Shell. Мы им всячески в этом помогаем», –сказал Г.Тайли.

Он отметил, что Shell совместно с украинскими трубопроизводителями и Министерством экономического развития и торговли Украины в данный момент обсуждают возможность использования труб отечественного производства во время добычи газа в Украине. «Возможно, встреча по обсуждению данного вопроса произойдет сегодня», - отметил Г.Тайли.

Кроме того, руководитель Shell в Украине отметил хорошие условия для ведения бизнеса в энергетической сфере

«Как для меня, который работает в энергетическом бизнесе, я вижу очень хорошую среду для этой деятельности в Украине. Процесс конкурса по заключению соглашения о разделе продукции был проведен прозрачно и честно. Конкурс был проведен с участием международных компаний. Мы очень счастливы стать победителями…», - сказал Г.Тайли.

По его словам, проведение честного конкурса «усилит дальнейшие инвестиции в энергетический сектор Украины».

Как сообщал УНИАН, в начале мая Межведомственная комиссия по организации и проведению конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) определила компанию Shell победителем конкурса по Юзовской площади (Донецкая и Харьковская области) с запасами сланцевого газа.

Компания Shell планирует начать разведочное бурение в 2013 году, а исследовательско-промышленную разработку (ИПР) - в 2015 году.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в более чем 4 триллиона кубометров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь более 1,6 млрд грн инвестиций и 30 млрд грн - на этапе промышленной разработки.