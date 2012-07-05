Работать по бартеру станет проще

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины “О регулировании товарообменных (бартерных) операций в области внешнеэкономической деятельности» (№10020).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 266 из 268 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что товары, которые импортируются по бартерному договору, подлежат ввозу на таможенную территорию Украины в сроки, указанные в таком договоре, но не позже 180 календарных дней с даты таможенного оформления (даты оформление таможенной декларации на экспорт) товаров, которые фактически экспортированы по бартерному договору, а в случае экспорта по бартерному договору работ и услуг - с даты подписания акта или другого документа, подтверждающего выполнение работ, предоставление услуг.

Датой ввоза товаров по бартерному договору на таможенную территорию Украины считается дата их таможенного оформления (дата оформления таможенной декларации на импорт), а в случае импорта по бартерному договору работ или услуг - дата подписания акта или другого документа, подтверждающего выполнение работ, предоставление услуг.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.