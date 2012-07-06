КрАСЗ снизил производство автомобилей на 50%

ООО "ПО "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) в январе-июне 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, снизило производство автомобилей на 50%, или на 1 850 шт. - до 1 510 шт.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

По данным предприятия, завод работает в зависимости от поставки комплектующих и заказов.

КрАСЗ в 2012 году намерен выпустить более 6 тыс. автомобилей, что соответствует уровню 2011 года.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил выпуск автомобилей на 2%, или на 109 автомобилей - до 6 450 ед.