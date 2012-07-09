Цены производителей промпродукции в Украине в июне выросли на 0,7%

В Украине рост цен производителей промышленной продукции в июне по сравнению с маем 2012 года составил 0,7%, с декабрем 2011 года – 5,7%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с июнем 2011 года цены производителей промпродукции выросли на 4,5%.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в июне снизились на 1,9%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых продукция подешевела на 4%, в том числе в добыче нефти и природного газа - на 5,6%, добыче, обогащении и агломерации каменного угля - на 3,3%. В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены выросли на 0,2%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подешевела на 0,9%. Наибольший рост цен (на 0,8%) наблюдался в производстве кожи, изделий из нее и других материалов, на 0,2-0,4% - в производстве машин и оборудования, обработке древесины и производстве изделий из нее, текстильном производстве, производстве одежды, меха и изделий из меха, производстве другой неметаллической минеральной продукции. В то же время в целлюлозно-бумажном производстве, издательском деле, производстве кокса, продуктов нефтепереработки, производстве резиновых и пластмассовых изделий, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, производстве электрического, электронного и оптического оборудования, производстве транспортных средств и оборудования цены снизились на 0,1-3%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены снизились на 0,3%, в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженного на 1,3%, производстве сахара на 1,4%. При этом произошел рост цен на продукцию (на 0,2-0,8%) в производстве хлеба и хлебобулочных изделий, напитков, мясных продуктов.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост тарифов на 6,4%.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост цен производителей промышленной продукции в мае по сравнению с апрелем 2012 года составил 0,2%.

В июне 2011 года против мая 2011 года рост цен производителей промпродукции составил 0,5%.

Справка УНИАН. Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.