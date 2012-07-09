«Богдан» в январе-июне сократил выпуск легковых авто на 22%

Корпорация "Богдан" – один из крупнейших украинских производителей автомобилей - в первом полугодии 2012 года сократила производство легковых автомобилей до 7 541 единицы, что на 21,8% меньше производства за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении корпорации.

При этом в июне объем производства легковых авто упал в 3,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года – до 643 единиц. В мае текущего года «Богдан» произвел 815 автомобилей.

Одной из основных причин критической ситуации в автомобилестроительной отрасли страны корпорация называет отсутствие государственной поддержки автопроизводителей.

«Корпорация в очередной раз обращает внимание власти на необходимость внедрения мер по защите отечественного автопроизводителя, в том числе введения дополнительных пошлин на импорт автомобилей, льготного кредитования покупателей по приобретению отечественных авто, а также внедрения госпрограммы поддержки автопрома, о которой неоднократно заявляли», - говорится в пресс-релизе корпорации «Богдан».

Напомним, ранее заместитель начальника управления развития отраслей промышленности Министерства экономического развития и торговли Украины Владимир Горник сообщил, что это ведомство предлагает повысить ставки ввозной пошлины на автомобили с 10% до 25%.

По его словам, данное повышение является одной из мер по развитию автомобилестроения в Украине, предусмотренной концепцией развития отрасли.

Как сообщал ранее УНИАН, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил, что Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в силу.

На фоне падения продаж на отечественном рынке корпорация «Богдан» сообщила о планах увеличения в 2012 году за счет расширения дилерской сети экспорта автомобилей «Богдан» в Российскую Федерацию до около 20 тыс. единиц с 10 тыс. 576 автомобилей в 2011 году. За пять месяцев текущего года экспорт автомобилей на рынок РФ увеличился почти на 60% и составил 6 тыс. 500 единиц.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.